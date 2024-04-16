Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав проведення мирного саміту за участі України та росії

Китай підтримує «своєчасне» скликання міжнародної мирної конференції, яку визнають і росія, й Україна та в якій братимуть участь обидві країни.

Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Лідер КНР Сі Цзіньпін назвав чотири принципи, які, на його думку, запобігатимуть «розгортанню конфлікту або навіть виходу ситуації з-під контролю»:

зосередитися на загальній ситуації миру та стабільності, а не шукати егоїстичних інтересів;

охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь;

накопичити умови для відновлення миру й уникати подальшого загострення конфліктів;

зменшити негативний вплив на світову економіку та не підривати стабільність глобальних промислових і постачальницьких ланцюгів.

Сі Цзіньпін додав, що «Китай не є стороною чи учасником української кризи», проте просуває мирні переговори.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з росією торік досягла рекордно високого рівня — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.