Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав проведення мирного саміту за участі України та росії

Китай підтримує «своєчасне» скликання міжнародної мирної конференції, яку визнають і росія, й Україна та в якій братимуть участь обидві країни.
Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Лідер КНР Сі Цзіньпін назвав чотири принципи, які, на його думку, запобігатимуть «розгортанню конфлікту або навіть виходу ситуації з-під контролю»:
- зосередитися на загальній ситуації миру та стабільності, а не шукати егоїстичних інтересів;
- охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь;
- накопичити умови для відновлення миру й уникати подальшого загострення конфліктів;
- зменшити негативний вплив на світову економіку та не підривати стабільність глобальних промислових і постачальницьких ланцюгів.
Сі Цзіньпін додав, що «Китай не є стороною чи учасником української кризи», проте просуває мирні переговори.
Від початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з росією торік досягла рекордно високого рівня — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.
Саміт миру
Глобальний саміт миру, ініційований Україною, проведуть у Швейцарії 15—16 червня. Запрошення надішлють 80—100 державам. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із росією.
Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».
Що таке Українська формула миру
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:
- радіаційна та ядерна безпека з акцентом на відновлення безпеки навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції;
- продовольча безпека, зокрема захист і забезпечення експорту українського зерна до найбідніших країн світу;
- енергетична безпека з акцентом на цінові обмеження на російські енергоресурси, а також допомога Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури;
- звільнення всіх військовополонених і депортованих, зокрема військовополонених і дітей, депортованих до росії;
- відновлення територіальної цілісності України та підтвердження її кордонів росією відповідно до Статуту ООН, який, за словами Зеленського, «не підлягає обговоренню»;
- виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення державного кордону України з росією;
- правосуддя і справедливість, включно зі створенням спеціального трибуналу для судового переслідування російських воєнних злочинів;
- запобігання екоциду — необхідність захисту довкілля з акцентом на розмінування і відновлення водоочисних споруд;
- запобігання ескалації конфлікту і побудова архітектури безпеки на євроатлантичному просторі, включно з гарантіями безпеки для України;
- підтвердження закінчення війни, включно з документом, підписаним всіма залученими сторонами.