WP: Росія хоче передати Ірану ППО й винищувачі. Це посилить захист Тегерану від авіаударів Ізраїлю

Росія розглядає можливість передати Ірану сучасні винищувачі та технології протиповітряної оборони через зростаючу оборонну співпрацю між країнами. Завдяки цьому Іран зможе легше відбити можливі авіаудари з боку Ізраїлю чи США.

Про це з посиланням на джерела пише The Washington Post.

У березні минулого року російський виробник зброї «Старт» запросив іранську делегацію на екскурсію на оборонний завод, де, зокрема, виробляють російські системи ППО для збивання літаків.

Завод «Старт» перебуває під санкціями США за підтримку війни росії проти України. Він виробляє мобільні пускові установки та інші компоненти для зенітних батарей, у тому числі російські С-400, які, за оцінками військових аналітиків, здатні виявляти та знищувати винищувачі-невидимки, на яких літають військові Ізраїлю та США. У витоку документів, які отримало видання, вказано, що цей тур — демонстрація науково-технічного потенціалу та виробничих можливостей, які росія може запропонувати Ірану.

WP зазначає, що невідомо, чи купив Іран російську зброю після цього візиту. Однак це символізує посилення стратегічного партнерства між країнами й те, що росія може стати важливим фактором у війні Ірану проти Ізраїлю.