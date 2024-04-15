Литва виділить €3 мільйони на FPV-дрони для України, а Канада передасть 450 безпілотних комплексів

Напередодні відбулося позачергове засідання керівної групи Коаліції дронів. Україна проінформувала партнерів про ситуацію на фронті та нагальні потреби для відбиття атак ворога.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

За підсумками засідання, Канада влітку почне передавати Україні 450 багатоцільових БпАК SkyRanger, а Литва виділить €3 мільйони на виробництво FPV-дронів для України.

Нідерланди підтвердили, що підпишуть контракт на закупку партії дронів Heidrun RQ-35 на €200 мільйонів у співпраці з Данією і Німеччиною. Водночас Німеччина передасть Україні розвідувальні дрони VECTOR 211.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Heidrun RQ-35

«Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні обʼєкти, зокрема енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз», — звернулася до учасників засідання заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс наголосив на необхідності щодня памʼятати, що війна триває, і закликав долучатися до підтримки ініціативи, яка набирає обертів і очікує на приєднання нових країн.