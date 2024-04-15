Соцмережа Bluesky зняла заборону на реєстрацію для глав держав

Соціальна мережа Bluesky дозволила главам держав реєструватися і приєднуватися до платформи. На цей крок компанія пішла напередодні цьогорічних виборів у США та Індії.
Про це повідомили на сторінці Bluesky.
Як зазначає TechCrunch, минулого року, коли до соцмережі ще можна було доєднатися лише за запрошенням, Bluesky заявив, що не дозволяє главам держав реєструватися. Компанія просила користувачів звʼязатися зі нею, перш ніж запрошувати відомих діячів.
«Ми цінуємо ентузіазм кожного, хто надсилає запрошення, але наша поточна політика полягає в тому, що ми поки що не можемо запросити глав держав приєднатися до нашої бета-версії», — заявила тоді компанія.
- У 2023 році колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу Twitter — соцмережу Bluesky. Щоб приєднатися до неї, користувачу потрібно було подати заявку до списку очікування або отримати код-запрошення від друга. Уже 6 лютого 2024 року Bluesky стала загальнодоступною.
- Уже 8 лютого кількість реєстрацій в соцмережі сягнула 4,3 мільйона.