Генштаб заявив про втрати росії у ще 770 військових. Яка ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 15 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення.

На Бахмутському напрямку українські війська відбили 10 атак біля Білогорівки Луганської області й Верхньокамʼянського, Нового, Часового Яру, Нью-Йорка та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 8 атак в районах Новобахмутівки, Уманського, Новокалинового, Первомайського та Нетайлового Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російські війська біля Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Там росіяни за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські війська 9 разів атакували українські позиції біля Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку росіяни 4 рази атакували позиції Сил оборони, намагаючись вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському, Купʼянському та Лиманському напрямках росіяни не вели штурмових дій.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 14 квітня окупанти орієнтовно втратили 770 військових (вбиті та поранені), 6 танків, 31 бронемашину, 41 артилерійську систему, 31 безпілотник, три крилаті ракети, 51 одиницю автотехніки та три одиниці спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський наголосив, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Росіяни активізували наступальні дії після президентських «виборів» у рф. Окупанти активно атакують Лиманський, Бахмутський і Покровський напрямки — цьому сприяє тепла суха погода. Попри значні втрати росіяни застосовують нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому періодично мають тактичний успіх.