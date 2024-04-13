Російські війська пробилися на околиці Богданівки на Донеччині. Тривають інтенсивні бої

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої за Богданівку. Зараз село під контролем Сил оборони України.

Про це повідомило Міноборони.

Уночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю Богданівки. Іде бій, ворог не припиняє штурмів. Міноборони закликає українців довіряти тільки офіційним повідомленням від ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський наголосив, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася. Росіяни активізували наступальні дії після президентських «виборів» у рф.

Окупанти активно атакують Лиманський, Бахмутський і Покровський напрямки — цьому сприяє тепла суха погода. Попри значні втрати, росіяни застосовують нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому періодично мають тактичний успіх.

Україні потрібно досягти технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї та підвищити якість підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів, щоб вони могли максимально використовувати всі можливості бойової техніки й західного озброєння.

Україна посилює ефективність підрозділів, поповнює запаси дронів і ракет, переміщує додаткові сили й резерви, щоб стабілізувати обстановку.