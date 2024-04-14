WP: Велика кількість дронів над лінією фронту в Україні паралізувала бойові дії для обох сторін

Велика концентрація безпілотників у небі над фронтом в Україні фактично паралізувала бойові можливості обох сторін до наступів і просувань.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Дешеві безпілотники, які використовують в Україні, змінили сучасну війну, пише WP. Спочатку такі дрони дали українським військам перевагу на полі бою. Але росіяни швидко підхопили ідею і почали масово виробляти власні безпілотники.

За словами командира взводу ударних БпЛА Code 9.2 (92 ОШБр) Олександра Настенка, ті бійці, які наважуються рухатися вночі під «поглядами» ворожих дронів, «гинуть моментально».

«Те, що ми зараз спостерігаємо, — це бліцкриг безпілотної війни», — сказав Ендрю Коте, керівник штабу компанії BRINC Drones, що надсилає дрони в Україну.

На думку Коте, дрони в Україні так само змінюють ситуацію, як танки під час Першої світової війни.

«Це досить тупикова ситуація, бо якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, на вас будуть полювати», — додав він.

У WP підкреслюють, що використання дронів врятувало багато життів, адже пілоти безпілотників можуть працювати далі від лінії фронту, ніж піхота.

Однак насиченість безпілотниками, багато з яких оснащені тепловізорами, що працюють вночі, також зменшила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими. Це призвело до великих втрат і в останні місяці значною мірою завадило кожній зі сторін здійснити серйозні прориви.

На думку журналістів, ці умови — в поєднанні з широкими мінними полями й нестачею боєприпасів і солдатів — сильно ускладнюють для України повернення окупованих територій.