Голова МВС України розповів про зміни в роботі рятувальників після кількох трагічних атак росіян

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повністю переглянула протоколи реагування. Зміни стосуються кількості рятувальників, а також вимог до інженерної та спеціальної техніки.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. На початку війни, та й зовсім нещодавно — кілька місяців тому, ми втратили кількох наших рятувальників тільки тому, що бронежилети не закривали весь тулуб», — сказав міністр.

Зміни були внесені, ґрунтуючись на досвіді рятувальників уже з початком війни. Клименко зауважив, вони «написані на наших помилках, смертями наших товаришів».

Клименко заявив про зростання потреби в інженерній техніці, яку використовують рятувальники. Потрібні великі крани, які використовують для розбору завалів і зведення фортифікаційних споруд. Протягом двох років таку техніку постачали міжнародні партнери, нині її виробництво вже налагоджується в Україні.

В рамках змін до протоколу реагування збільшили кількість рятувальників, які проводять висотні роботи. На початку цього року їх було 150, а зараз уже 500. Збільшили й підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на обʼєктах нафтової та газової галузі.