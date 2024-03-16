В Одесі та області оголосили жалобу. Росія завдала по місту найбільш смертоносного ракетного удару

В Одесі та області 16 березня оголосили днем жалоби за загиблими від російської ракетної атаки, що забрала життя 20 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Сьогодні в місті й області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих», — зазначив голова ОВА.

Нині в лікарнях перебувають 40 людей, які постраждали, девʼятеро з них у важкому стані. Загальна кількість постраждалих становить 75 людей.

15 березня Повітряні сили ЗСУ об 11:04 повідомили, що в бік Одеси летить російська ракета. Через 13 хвилин ПС повідомили про загрозу балістики для південних областей та закликали не ігнорувати тривогу. У цей час в місті пролунали вибухи. Одна з ракет поцілила в житловий район — туди одразу прибули рятувальники і медики. У цей момент по них вдарила друга ракета.

У місті зруйновані триповерхова будівля, рекреаційний обʼєкт, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинув його колишній перший заступник Сергій Тетюхін, який восени 2023 року мобілізувався до ЗСУ. Ще однією жертвою удару став командир батальйону спецпризначення Нацполіції України «Цунамі» Олександр Гостіщев.