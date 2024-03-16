МВС після ракетного удару по Одесі проаналізує алгоритм роботи екстрених служб

Після ракетного удару рф по Одесі Міністерство внутрішніх справ України проаналізує алгоритм роботи екстрених служб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за підсумками оперативної наради з керівництвами Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Державної прикордонної служби та територіальним командуванням Національної гвардії.

За словами Клименка, екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

«Водночас дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та, за необхідності, внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку», — зазначив міністр.

15 березня Повітряні сили ЗСУ об 11:04 повідомили, що в бік Одеси летить російська ракета. Через 13 хвилин ПС повідомили про загрозу балістики для південних областей і закликали не ігнорувати тривогу. У цей час в місті пролунали вибухи. Одна з ракет поцілила в житловий район — туди одразу прибули рятувальники і медики. У цей момент по них вдарила друга ракета.

Загалом наразі відомо про понад 70 поранених і 21 загиблого, серед яких, зокрема, медики, рятувальники та правоохоронці. В Одесі та області 16 березня оголосили днем жалоби за загиблими від російської ракетної атаки.