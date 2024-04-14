Генштаб ЗСУ: Росіяни готують чергову провокацію на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну

За даними української розвідки, росіяни планують чергову провокацію «під чужим прапором» на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Лише за останні тижні росія вже кілька разів намагалась перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на обʼєкти ЗАЕС. Так рф намагається шантажувати Україну та усю міжнародну спільноту ризиком катастрофи на станції.

«Лише повернення ЗАЕС під контроль України здатне відновити реальну безпеку станції. Допоки російські терористи знаходяться на ЗАЕС, тримають там свою бойову техніку та мають можливість проводити свої операції, безпека станції не може бути гарантована», — наголосили в Генштабі.