Російські окупанти обстріляли Донеччину. Є загиблі й поранені

Російське військо масовано обстріляло центр Донецької області. Загинули цивільні люди, є поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 і поцілили в пʼятиповерхівку. Наразі відомо про одну поранену людину. Під завалами можуть бути люди, але пошукову операцію не розпочинають через безпекову ситуацію.
У селі Нетайлове російські окупанти вбили двох людей.
У Курахівській громаді загинула мешканка села Новоселидівки. У Марʼїнській громаді через обстріл поранена одна людина в місті Красногорівка.
Очільник ОВА закликав мешканців області евакуюватися.
У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські окупанти постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.
- Напередодні, 12 квітня, росіяни вдарили ракетою по пʼятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. Через обстріл поранені щонайменше троє людей. За два дні до цього окупанти авіаудару по Костянтинівці, поціливши у двоповерхівку, через що загинули три людини — серед них дитина.