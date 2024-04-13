Російські окупанти обстріляли Донеччину. Є загиблі й поранені

Російське військо масовано обстріляло центр Донецької області. Загинули цивільні люди, є поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 і поцілили в пʼятиповерхівку. Наразі відомо про одну поранену людину. Під завалами можуть бути люди, але пошукову операцію не розпочинають через безпекову ситуацію.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

У селі Нетайлове російські окупанти вбили двох людей.

У Курахівській громаді загинула мешканка села Новоселидівки. У Марʼїнській громаді через обстріл поранена одна людина в місті Красногорівка.

Очільник ОВА закликав мешканців області евакуюватися.

У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські окупанти постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.