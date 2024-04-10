У Костянтинівці на Донеччині під завалами будинку виявили двох загиблих — матір і сина

Напередодні російські окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці на Донеччині. Нині рятувальникам вдалося дістали з-під завалів тіла двох загиблих — це жінка та її син 2011 року народження. Усього загиблих троє.

Про це пише ДСНС України та Донецька обласна прокуратура.

Російська авіація поцілила у двоповерхівку в Костянтинівці, через що вона частково обвалилася. Це сталося 9 квітня, того ж дня рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка.

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Рятувальники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи. Загалом авіабомба пошкодила 27 приватних будинків, три багатоповерхівки, два інфраструктурні обʼєкти й адмінбудівлю.

У Донецькій області оголошена обовʼязкова евакуація, а з прифронтових громад — примусова. Російські окупанти щоденно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.