Суд відправив у СІЗО голову і секретаря громади на Дніпропетровщині. Вони хотіли нажитися на переселенцях

Кіровський районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід посадовцям міської ради, яких ДБР затримало на одержанні хабаря $30 тисяч. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що затримані — це мер міста Новомосковськ Сергій Рєзнік та секретар міськради цього ж міста Володимир Арутюнов.

Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави по 3 мільйони гривень кожному.

9 квітня працівники ДБР затримали фігурантів за вимагання хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі сприяти у вирішенні інших організаційних питань.