Мера та секретаря ради Новомосковська на Дніпропетровщині затримали на хабарі в $30 тисяч

Правоохоронці затримали голову однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря ради. Вони вимагали $30 тисяч хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців.

Про це повідомляють ДБР та Офіс генпрокурора.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що затримані — це мер міста Новомосковськ Сергій Рєзнік та секретар міськради цього ж міста Володимир Арутюнов.

Як зазначає ДБР, на території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4 500 квадратних метрів. Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала міжнародна гуманітарна організація.

З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей запросили у чоловіка $30 тисяч (майже 1,2 мільйона гривень) хабаря. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення без оголошення спеціального тендера.

9 квітня підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців і було затримано.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.