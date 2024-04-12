Truth Hounds: До вбивства письменника Володимира Вакуленка під Ізюмом причетні ФСБ і російський полковник

Команда розслідувачів громадської організації Truth Hounds дійшла висновку, що до вбивства письменника Володимира Вакуленка під Ізюмом причетні ФСБ і полковник російської армії. Тим часом Офіс генпрокурора підозрює чотирьох луганських бойовиків.

«Бабель» переказав головне з розслідування вбивства письменника від Truth Hounds.

Володимира Вакуленка росіяни викрали 24 березня 2022 року в селі Капитолівка під Ізюмом на Харківщині. Його тіло ідентифікували після деокупації, воно було на місці масових поховань під номером 319, куди письменника віднесли місцеві, які виявили загиблого 12 травня в кюветі між Капитолівкою та Ізюмом.

Майже за два тижні до цього в село зайшли російські війська, більшість окупантів була з 488 мотострілецького і 856 гвардійського самохідного артилерійського полків, останнім командує полковник Олександр Мельников. Місцеві розказували, що в Капитолівці були й підрозділи Росгвардії та Федеральної служби безпеки рф. Пізніше там зʼявилися підрозділи луганських бойовиків, які зазвичай викрадали цивільних і передавали їх росіянам.

Полковник Олександр Мельников із позивним «Уфа» активно шукав Володимира, саме цей росіянин віддавав накази про побиття цивільних у Капитолівці. Деталі життя Вакуленка знала й ФСБ. У Truth Hounds кажуть, що є підстави стверджувати про російський слід у справі про викрадення і вбивство Вакуленка, бо його шукали через активну проукраїнську позицію.

Коли письменника викрали, його повезли в напрямку Ізюму на бронеавтомобілі «Тигр-М». На цій специфічній модифікації бронеавтомобіля їздив полковник Мельников.

«Справді, немає чіткої картини з усіма фігурантами, письмових наказів з прізвищами, які прямо вказували б, хто планував і скоїв вбивство. Однак на кожному етапі вбивства присутні російські військові. Ці факти можуть стати поштовхом для подальшого розслідування», — резюмувала керівниця відділу розслідувань Truth Hounds Марина Слободянюк.