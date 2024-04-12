Два роки тому під Ізюмом стратили письменника Володимира Вакуленка. Слідство підозрює луганських бойовиків. А розслідувачі Truth Hounds — ФСБ і російського полковника. Головне про цю справу

Сьомого березня 2022 року російські війська зайшли в Капитолівку, де жив Володимир Вакуленко. Більшість окупантів — військові 488 мотострілецького полку і 856 гвардійського самохідного артилерійського полку. Останнім командує полковник Олександр Мельников. Місцеві кажуть, що в селі також були підрозділи Росгвардії та Федеральної служби безпеки рф. За кілька днів зʼявилися й підрозділи «ЛНР». Зі слів місцевих, вони підпорядковувались росіянам: зазвичай бойовики затримували й викрадали цивільних, а потім передавали їх росіянам.

Уперше окупанти викрали Вакуленка 22 березня з його будинку, де він жив із батьком і малолітнім сином. Володимир саме готував їсти на подвірʼї, аж раптом у двір зайшли щонайменше четверо представників «ЛНР». Вони запитали у батька: «Где ваш националист?», і забрали письменника разом із сином. Письменника з дитиною відвезли у штаб «ЛНР» в Капитолівці, де також була катівня.

Там письменника допитували, роздягали, шукали татуювання і побили. За кілька годин його відпустили та сказали нікуди не їхати з села. Паралельно в домі Вакуленка провели обшук: забрали всі його документи та книжки.

А 24 березня 2022 року окупанти знову приїхали до Вакуленка і забрали його. Письменника повезли в напрямку Ізюму. Відтоді Вакуленка ніхто не бачив. Проте 3 квітня 2022 року російський пропагандистський Telegram-канал «Старше Эдды» опублікував відео, на якому розслідувачі згодом впізнали Вакуленка. На відео російські військові викидають з бронеавтомобіля багато раритетної зброї, а згодом виводять чоловіка із шапкою на обличчі. За описом відео, затримали чоловіка в Капитолівці.

Календар батька Володимира Вакуленка, на якому позначена дата викрадення сина. «Суспільне»

Про те, що на відео саме Вакуленко, свідчила статура чоловіка, а також одяг, у якому він був. Саме в такому одязі згодом знайшли тіло Вакуленка. Але зброя, яку тоді показали росіяни, належала не йому. Її власник — інший мешканець Капитолівки Віктор Столяров, атовець, який цікавився антикваріатом і реконструкціями. Він загинув 9 березня 2022 року в боях за Ізюм.

Відео з Вакуленком записали на задньому дворі Ізюмської школи № 2. Там росіяни 12 березня облаштували базу і катівню. Зняли відео між 13 березня і 3 квітня — між днем, коли росіяни зайняли школу, і датою публікації відео. Саме в цей проміжок часу викрали й Вакуленка.

Кадр із затримання Володимира Вакуленка окупантами. Telegram

Місцеві знайшли тіло письменника 12 травня 2022 року в кюветі між Капитолівкою та Ізюмом. Як саме воно туди потрапило і хто його туди доставив — невідомо. Воно було деформоване, тому його не змогли ідентифікувати. Тіло письменника поховали в безіменній могилі під номером 319 в Ізюмі. Лише після звільнення міста, ексгумації та ДНК-експертизи вдалося підтвердити, що це Володимир Вакуленко.

Офіційні підозрювані у справі — бойовики «ЛНР» з позивними «Лев» (командир підрозділу), «Удод», «Академік»і «Кірʼян». Безпосередній намір вбити Вакуленка виник у командира, каже слідство. «Удод» двічі вистрілив у письменника з пістолета Макарова — Вакуленко помер на місці.

Шукали та хотіли убити Вакуленка саме росіяни. На початку окупації Капитолівки письменника активно шукав командир 856 самохідного артилерійського полку полковник Олександр Мельников із позивним «Уфа». Він був комендантом села і командував усіма підрозділами рф, що там були. Саме він віддавав накази про побиття цивільних у Капитолівці.

У Капитолівці полковник Мельников питав місцевих, де Вакуленко, і згадував, що той «був на Майдані». До того ж про Вакуленка в деталях знала ФСБ — працівники служби прямо казали про це його родичу, коли той виїжджав з окупації. ФСБ мала всі персональні дані, звʼязки й адреси Вакуленка — служба ретельно працювала над його досьє. Наразі немає доказів, що саме Мельников віддав наказ стратити Вакуленка. Проте напевно відомо, що росіяни його шукали й хотіли затримати.

«Це дає підстави стверджувати про російський слід у справі про викрадення і вбивство Вакуленка. Він таргетувався через активно виражену проукраїнську позицію», — кажуть розслідувачі Truth Hounds.

Полковник Олександр Мельников на святкуванні 9 травня.

На причетність полковника до викрадення вказує і бронеавтомобіль, у якому Вакуленка доставили в окупований Ізюм. Це був «Тигр-М» — специфічна модифікація, на якій є великий гучномовець «Язиковєд». Такі автомобілі призначені для психологічного тиску на населення і військових на лінії фронту. Цю машину бачили в Ізюмі на початку окупації, саме на ній їздив полковник Мельников.

«Справді, немає чіткої картини з усіма фігурантами, письмових наказів з прізвищами, які прямо вказували б, хто планував і скоїв вбивство. Однак на кожному етапі вбивства присутні російські військові. Ці факти можуть стати поштовхом для подальшого розслідування», — пояснила керівниця відділу розслідувань Truth Hounds Марина Слободянюк.

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