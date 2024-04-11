Реальність має збігатися зі словами. Зеленський дорікнув партнерам за несвоєчасне надання допомоги

Володимир Зеленський на саміті «Ініціативи трьох морів» у Вільнюсі наголосив, що Україна не отримує всю ту підтримку, про яку партнери обіцяють на словах.

«Кожного дня летять ракети, і кожного дня ми чуємо, що Україні передадуть нові системи ППО. Кожного дня російські терористи відключають електрику Харкову й іншим нашим містам, і кожного дня ми чуємо, що скоро буде нова допомога. Нарешті реальність має збігатися зі словами, і нарешті мають бути завдані реальні втрати російському терору», — сказав президент.

Присутнім на саміті він розповів, що «траєкторії ракет сьогодні вранці спеціально були прораховані так, щоб максимізувати пошкодження української критичної інфраструктури».

За словами президента України, «одна із цілей росіян була біля самого польського кордону».

«На жаль, це вже стало рутиною для нашого регіону — як такі удари, так і наші звернення про необхідність посилити нашу ППО. [...] У небезпеці перебуває не лише Україна, а й усі держави, що межують з рф», — підкреслив Зеленський.