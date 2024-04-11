Кількість загиблих від ракетного удару по Одещині зросла до пʼяти

Російські окупанти напередодні атакували Одеський район балістикою. Кількість загиблих зросла до пʼяти — у лікарні помер один з важкопоранених чоловіків.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Надвечір 10 квітня росіяни вдарили по Одещині балістичними ракетами «Іскандер-М», пошкодивши транспортну інфраструктуру та вантажівки.

Одразу стало відомо про смерть чотирьох людей, серед яких — десятирічна дівчинка. Ще 14 людей постраждали, четверо з них були у важкому стані, пʼятеро — у стані середньої тяжкості, ще пʼятеро мають легкі поранення.

Серед постраждалих теж є дитина — це чотирирічна дівчинка, у якої осколкове поранення спини та контузія.

Пізніше того ж дня Сили оборони півдня уточнили, що російські окупанти пошкодили АЗС. Є пошкодження крамниць, складських приміщень, адміністративних і приватних будинків.

У ніч проти 11 квітня російське військо знову обстрілювало Одеську область. Над регіоном знищили сім ударних дронів, а їхні уламки спричинили пожежу на території енергетичного обʼєкта. Минулося без загиблих і постраждалих.