Росіяни атакували Одещину ракетами. Є загиблі, серед них — дитина

Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян на Одеський район загинуло четверо людей, серед них десятирічна дівчинка. Ще семеро поранені, один чоловік у важкому стані, йому ампутували нижні кінцівки.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Сьогодні з 18:00 до 18:30 Одещина опинилася під ударами балістичних ракет, попередньо, росіяни вдарили «Іскандер-М».

В Одеському районі пошкодили транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч. На місці працюють всі відповідні служби.

О 21:19 Одеська обласна прокуратура повідомила, що російські війська вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі регіону. Кількість постраждалих від атаки зросла до 14, їх госпіталізували.