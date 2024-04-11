ВАКС конфіскував майно ексміністра освіти, держзрадника Табачника

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника, якого визнали винним у держзраді, пособництві росії та порушенні законів і звичаїв війни.

Про це пише пресслужба Мінʼюсту.

У дохід держави суд стягнув половину квартири, пʼять земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи. Це майно було або прямо записане на нього, або на його мати.

Центр протидії корупції уточнює, що конфіскували половину квартири на вул. Ярославів Вал у Києві, 5 земельних ділянок в елітному селі Козин, будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 кв. м, майже $144 тисяч на рахунку в банку, право на компенсацію 40,6 мільйона гривень і право вимоги до одного із банків на 191 тисячу гривень.

Дмитро Табачник зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях України, допомагає функціонувати окупаційним адміністраціям і підтримує російську агресію.