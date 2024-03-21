Двох урядовців часів Януковича заочно засудили до вʼязниці та конфіскували в них майно на 200 млн грн

Ексміністру освіти і науки Дмитру Табачнику й ексочільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Вороні заочно оголосили вироки. Також у них конфіскували їхнє майно на понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Табачника визнали винним у державній зраді, пособництві державі-агресору та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ). Йому присудили 15 років позбавлення волі.

Дмитро Ворона отримав 12 років за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

Обидва урядовці часів Януковича переховуються на території росії і на тимчасово окупованій території України, де продовжують вести підривну діяльність, зазначили в СБУ.

І Табачник, і Ворона перебувають на прямому звʼязку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим. Під його кураторством Табачник, як зазначають у Службі безпеки України, регулярно надавав росіянам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабної війни, консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького щодо проведення псевдореферендумів.

Дмитро Ворона.

Також Дмитро Табачник допомагав колаборантам на окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя з переформатуванням освітньої галузі за російськими «стандартами». Ексміністра призначили «радником» Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії «Єдина росія».

Дмитро Ворона також був радником Балицького, зокрема, він готував звернення до путіна, де пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України. Пізніше він став «сенатором рф від Запорізької області» та переїхав до Москви.

Обидва ексурядовці причетні до розграбування майна аграріїв на окупованих територіях та захоплення їхніх підприємств.