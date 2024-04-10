Через російський обстріл Харківщини загинули дитина і двоє дорослих

Російські окупанти опівдні 10 квітня обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка на Харківщині. У Липцях загинула 14-річна дівчинка.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на 15:45 стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох — це дитина і жінки 43 і 59 років.
У Липцях горіли магазин і аптека. Постраждали ще щонайменше дві людини: 33-річну співробітницю аптеки з уламковими пораненнями та 16-річного хлопця госпіталізували.
На місці працюють профільні служби. Розбір завалів триває.
Також росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську, повністю зруйнувавши поліклініку. Відомо про одного постраждалого — 34-річного чоловіка з уламковими пораненнями. До того російське військо скинуло з безпілотника вибухівку на автобус — 54-річний чоловік дістав поранення.
- Протягом минулої доби російські війська обстріляли 10 областей України. У Харківській області від артилерійських і мінометних ударів постраждали 20 населених пунктів.
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