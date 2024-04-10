Через російський обстріл Харківщини загинули дитина і двоє дорослих

Російські окупанти опівдні 10 квітня обстріляли село Липці та селище Мала Данилівка на Харківщині. У Липцях загинула 14-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 15:45 стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох — це дитина і жінки 43 і 59 років.

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У Липцях горіли магазин і аптека. Постраждали ще щонайменше дві людини: 33-річну співробітницю аптеки з уламковими пораненнями та 16-річного хлопця госпіталізували.

На місці працюють профільні служби. Розбір завалів триває.

Також росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську, повністю зруйнувавши поліклініку. Відомо про одного постраждалого — 34-річного чоловіка з уламковими пораненнями. До того російське військо скинуло з безпілотника вибухівку на автобус — 54-річний чоловік дістав поранення.