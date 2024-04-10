Росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську — зруйнована поліклініка

Удень 10 квітня росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську (Харківська область). Удар повністю зруйнував поліклініку.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про одного постраждалого — 34-річного чоловіка з уламковими пораненнями госпіталізували до лікарні.
Близько 14:00 відбувся також ворожий обстріл Липців і Малої Данилівки Харківського району. Там загинула 14-річна дівчинка, постраждали щонайменше двоє людей.
- Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. У Харківській області від артилерійських і мінометних ударів постраждали 20 населених пунктів.
- По Харкову окупанти вдарили УМБП (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) Д-30. Під ударом опинилося цивільне підприємство, пошкоджено виробничу будівлю, четверо людей поранені.