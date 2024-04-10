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Росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську — зруйнована поліклініка

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Удень 10 квітня росіяни випустили дві керовані авіабомби по Вовчанську (Харківська область). Удар повністю зруйнував поліклініку.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про одного постраждалого — 34-річного чоловіка з уламковими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Близько 14:00 відбувся також ворожий обстріл Липців і Малої Данилівки Харківського району. Там загинула 14-річна дівчинка, постраждали щонайменше двоє людей.

  • Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. У Харківській області від артилерійських і мінометних ударів постраждали 20 населених пунктів.
  • По Харкову окупанти вдарили УМБП (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) Д-30. Під ударом опинилося цивільне підприємство, пошкоджено виробничу будівлю, четверо людей поранені.