Україна заочно конфіскувала квартиру і машини кримського митрополита Лазаря

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до кримського митрополита Лазаря — Швеця Ростислава Пилиповича. Україна заочно конфіскувала його майно.

Про це пише пресслужба Мінʼюсту.

ВАКС стягнув у дохід держави активи Швеця — квартиру в Сімферополі та чотири транспортні засоби.

Священнослужитель і архієрей Російської православної церкви Ростислав Швець очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023-го.

З початку війни у 2014 році він підтримував збройну агресію росії проти України та російську окупацію. Він отримав російське громадянство.

У грудні 2022 року СБУ опублікувала список представників УПЦ МП, які потрапили під санкції. Серед них був і митрополит Лазар. У спецслужбі зазначили, що ці представники просували російські наративи й пропаганду, співпрацювали з окупантами, виправдовували війну проти України та приєднали очолювані ними єпархії до Російської православної церкви.