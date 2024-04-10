Верховний лідер Ірану закликав «покарати» Ізраїль за атаку на посольство в Сирії

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль «має бути покараний, і це буде» за напад на посольство країни в Сирії. Про це повідомляє Reuters.

«Злий режим припустився помилки і повинен бути покараний, і це буде», — сказав Хаменеї у промові на честь завершення священного для мусульман місяця Рамадан.

Передісторія

Атака на консульство Ірану в Дамаску сталась вранці 1 квітня. Тоді загинули два іранські генерали і пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції.

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.