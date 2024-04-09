Премʼєр наказав розробити нову постанову про бронювання від мобілізації

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання, щоб уникнути спекуляцій. Вони мають визначити вичерпний перелік обʼєктів і підприємств критичної інфраструктури.
«Одним із ключових питань в цьому напрямі є справедливе і раціональне бронювання військовозобовʼязаних. Працівників підприємств, які справді критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій та маніпуляцій», — зазначив Шмигаль.
За його словами, потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ані у військових, ані у суспільства не виникало жодних запитань, чому ті чи інші люди є заброньованими.
- 8 квітня нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що кілька українських державних цирків набули статусу компаній, критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення України, що дає змогу забронювати їхніх працівників від мобілізації. На сайті МКіП повідомляють, що статус «критично важливих підприємств» підтверджено для Пересувного й Національного цирків України, Державної циркової компанії України, Криворізького, Харківського, Дніпровського, Одеського та Львівського цирків. Укази Мінкульту датовані лютим 2024 року.
- Окрім циркових установ, такого статусу набули ансамбль «Гуцулія», Національна опера України, Львівська національна опера, Національний хор імені Верьовки, Харківський національний академічний театр опери та балету, капела «Думка», Національний симфонічний оркестр України й низка інших творчих колективів.