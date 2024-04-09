У Мінкультури вважають неповагою хейт щодо бронювання працівників цирку і медіа

Виконувач обовʼязків міністра культури Ростислав Карандєєв назвав неповагою хейт щодо бронювання працівників цирку і медіа.

Про це він написав у Facebook.

«Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» — це не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи», — заявив Карандєєв.

Він зауважує, що з початку повномасштабного вторгнення алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа не змінювався — нововведень не було. При цьому бронюють незначну кількість людей. Наприклад, дирекція пересувних циркових колективів, за словами Карандєєва, забронювала лише 14 людей — це менше ніж 10% від усього колективу.

Щодо бронювання працівників медіа, то міністр каже, що вони «є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки».

«Люди критично важливі культурі. Культура і медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими й професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу», — резюмував в. 0. міністра.