Національний музей історії України зібрав кошти на демонтаж «церкви-МАФу» УПЦ МП, що незаконно стояла на його території

Національний музей історії України в Києві зібрав необхідні 772 тисячі гривень для демонтажу «храму-МАФу», що стоїть на території музею.
Про це повідомили в Національному музеї історії України.
Кошти донатами зібрали менш ніж за добу, що, як кажуть у музеї, свідчить про широку підтримку демонтажу.
«Храм-кіоск» збудували без жодних дозволів, він розташований в буферній зоні памʼяток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, і порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».
До того ж розміщення цієї споруди на ділянці музею суперечить її цільовому використанню.
- Апеляційний суд визнав будівлю незаконною ще пів року тому, однак вимогу жителів міста й суду так і не виконали, тож Національний музей історії оголосив власний збір на її демонтаж.
- Дозвіл на спорудження «храму-МАФу» біля Десятинної церкви надав громаді УПЦ МП у 2004 році очільник музею Сергій Чайковський. У 2012 році громада отримала право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.