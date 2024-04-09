На Прикарпатті судитимуть посадовця ТЦК, який взяв на «службу» футболістів

На Прикарпатті судитимуть командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату, який взяв на фіктивну військову службу футболістів клубу «Прикарпаття».

Про це пише Офіс генпрокурора.

До суду скерували обвинувальний акт за фактом недбалого ставлення до військової служби за ч. 4 ст. 425 ККУ. Раніше йому повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.

За даними розслідування, під керівництвом цього командира фіктивно служили семеро гравців і тренерів клубу «Прикарпаття». Вони отримували гроші за це — сума збитків державі сягнула 1,5 мільйона гривень. Частину грошей командир повернув на етапі досудового розслідування. Його вже відсторонили від посади.