ДБР оголосило підозри у справі про «військову службу» футболістів із «Прикарпаття»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК та СП у справі про зарахування на фіктивну військову службу футболістів клубу «Прикарпаття».

Про це пише пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що командир зарахував на військову службу в роту охорони сімох гравців і тренерів ФК «Прикарпаття», які насправді не виконували військових обов’язків.

Футболісти й тренери пробули «на службі» 1 100 днів, отримавши від держави грошового та матеріального забезпечення на суму 1,5 мільйона гривень.

Підозру командиру повідомили за перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Санкція статті — до 12 років увʼязнення.

Розслідування ще триває, готують підозри іншим учасникам справи.