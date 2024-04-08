Данія передасть $5,8 мільйона на відновлення української енергосистеми

Данія виділить приблизно $5,8 мільйона (40 мільйонів данських крон) для Фонду підтримки енергетики України. Кошти витратять на відновлення енергосистеми, що постраждала від російських атак.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії.

Новим внеском Данія допомагає забезпечити енергопостачання, а разом з тим і доступ українців до води та тепла наступної зими.

«Енергія та безпека постачання використовуються як зброя у війні проти України, щоб виснажити українське населення. З боку Данії ми зробимо все можливе, щоб зробити їхнє енергопостачання якомога надійнішим і стійкішим», — сказав міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Ларс Аагаард.

Очільник Міненерго України Герман Галущенко подякував за допомогу українському енергетичному сектору і нагадав, що саме Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько €11 мільйонів.