Комітет Ради визначився зі штрафами за порушення законів про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 8 квітня під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення № 10379 виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів.

Про це голова комітету, нардеп фракції «Слуга народу» Сергій Іонушас повідомив у коментарі «Українській правді».

«Сьогодні ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт № 10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключити з проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде», — зазначив нардеп.

Він додав, що комітет визначив розмір штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку в мирний час передбачатиметься штраф від 3 400 до 5 100 гривень, повторно або в особливий період — від 17 тисяч до 22 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час планується встановити штрафи від 5 100 до 8 500 гривень для громадян, 17 тисяч — 34 тисячі гривень — для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 тисяч до 22 500 гривень — для громадян, від 34 тисяч до 59 500 гривень — для посадових та юридичних осіб.

Заступник голови комітету Андрій Осадчук у коментарі журналістам уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом — після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Також планувалося встановити значно вищі штрафи. Зокрема, порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час передбачало накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі від 34 тисяч до 85 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду — від 153 тисяч до 204 тисяч гривень.