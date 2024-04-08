FT: Росія змінила підхід до атак на енергосистему України. Найближчими тижнями може бути ще два великих удари

Росія змінила тактику атак на енергетичну інфраструктуру України — тепер вона використовує високоточні ракети для знищення електростанцій у районах, які менше захищені системами ППО. Про це йдеться в матеріалі Financial Times з посиланням на українських посадовців.

Нині збитки від російських атак виявилися гіршими, ніж узимку 2022/23, і очевидною ціллю окупантів тепер є завдання непоправної шкоди.

У період з 22 до 29 березня росія атакувала сім теплових електростанцій — у регіонах, окрім Києва, де зосереджена найбільша система ППО. Російські ракети також вразили дві гідроелектростанції.

Подробиці пошкоджень невідомі, але деякі обʼєкти, як наприклад у Харкові, майже повністю зруйновані.

«Наша мета — відновити якнайбільше до жовтня», — заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. Компанія втратила близько 80% електроенергії, що виробляється, в результаті російських атак. Пʼять теплоелектростанцій ДТЕК змушені були зупинити роботу.

За словами Тимченка, якби не тепла погода, імпорт енергоносіїв із ЄС та збільшення виробництва відновлюваної енергії, Україна зіткнулася б із масовими відключеннями електроенергії.

Минулої зими росія атакувала розподільні станції та трансформатори по всій країні. Але тепер, зазначив гендиректор ДТЕК, ракети націлюються на електростанції в конкретних регіонах, щоб «знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий термін неможливо».

«Та сама кількість ракет, які використовувалися під час зимових атак у 2022—23 роках зараз спрямована на пʼять-шість енергетичних обʼєктів в одному регіоні. Вони намагаються відключити від енергопостачання великі промислові райони та міста», — розповіли в «Укренерго».

Ще одна важлива відмінність від минулорічних атак полягає в тому, що росія тепер використовує дорогі високоточні балістичні ракети, сказав голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус. Крім цього, рф, як і раніше, використовує велику кількість дронів.

Представник військової розвідки України Андрій Черняк каже, що росія має достатньо ракет для ще однієї або двох великих атак у найближчі тижні.

Атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

В результаті атаки на Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині вводили екстрені та стабілізаційні відключення світла.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу. Пошкоджено енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.