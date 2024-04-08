З літаком Boeing стався черговий інцидент — під час польоту відпав капот двигуна

У США літак Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines після майже 30 хвилин польоту був змушений повернутися в міжнародний аеропорт Денверу, бо в нього в польоті злетів капот двигуна і вдарився об закрилок.

Про це повідомило Федеральне управління цивільної авіації США і оголосило про розслідування.

На борту літака було 135 пасажирів і шість членів екіпажу. Літак встиг піднятися на висоту близько 3 140 метрів, коли кілька пасажирів і бортпровідників почули, як щось гучно вдарило по крилу.

Літак, який виконував рейс, виготовили у 2015 році. Він є попереднім поколінням Boeing 737 з останньої моделі Max.

Аерокосмічна компанія Boeing перебуває під пильною увагою після того, як у її літака зірвало двері під час польоту.

Що не так з літаками Boeing 737 Max

Інцидент з дверима літака

5 січня 2024 року в аеропорту міста Портленд (штат Вашингтон) через 35 хвилин після вильоту приземлився Boeing 737 MAX 9 (рейс 1282) авіакомпанії Alaska Airlines. Під час польоту в нього зірвало двері аварійного виходу. У літаку на той момент був 171 пасажир і шість членів екіпажу. Після цього Alaska Airlines вивела на перевірку всі свої 65 MAX 9, а по всьому світу припинили польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX 9.

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Пізніше повідомлялося, що літак отримував застереження за декілька днів до інциденту. Пілоти попередили про надлишок тиску під час трьох попередніх польотів цього лайнера — це означало, що повітряному судну не дозволялося робити далекі польоти над водою. Утім, технічне обслуговування літака не встигли завершити до його наступного рейсу 5 січня. Досі неясно, чи існує звʼязок між проблемами з тиском, про які попереджали, і проблемою, через яку зірвало двері. Літак був новий, Alaska Airlines отримала його в жовтні 2023 року, і Федеральне авіаційне управління США (FAA) визнало його придатним до польотів.

8 січня авіакомпанія United Airlines повідомила, що під час перевірки виявила «розхитані» болти на MAX 9. Про це потім повідомила й Alaska Airlines. У Boeing пообіцяли виправити ситуацію.

25 січня FAA попередило, що тимчасово перестане видавати Boeing дозволи на розширення виробництва літаків серії MAX. Компанія після цього звільнила керівника програми лайнерів 737 MAX. Усі літаки перевірили. 27 січня Alaska Airlines відновила польоти своїх MAX 9.

Інші інциденти

Інцидент 5 січня не єдиний, що траплявся з літаками Boeing 737 Max. Вперше такий літак зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року такий самий лайнер розбився в Ефіопії. Унаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей.

Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). До того ж авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботи з MCAS, бо це дорого. Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника — провести повну перевірку всіх його систем.

Після виявлення проблем Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори в усьому світі, зокрема у США, ЄС і Канаді. І вже у 2020 році Boeing 737 MAХ почали повертати на комерційні рейси.

Утім, у квітні 2021-го в літаків Boeing 737 MAX знову виявили потенційні проблеми з електрикою. У грудні 2023 року авіабудівна компанія Boeing звернулася до своїх клієнтів і повідомила про виявлену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення спричинило падіння акцій компанії.