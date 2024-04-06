Президент дав велике інтервʼю. Головні тези про снаряди, оборону і майбутній наступ

Президент Володимир Зеленський дав велике інтервʼю для телемарафону «Єдині новини». Коротко про головні тези керівника держави.

Рада найближчими тижнями проголосує за законопроєкт про мобілізацію . Імовірно, це станеться 11 квітня.

. Імовірно, це станеться 11 квітня. Щодо Білорусі, ми поки що не бачимо жодних планів, загроз і потужностей для нападу.

Наразі в українських військ немає снарядів, щоб почати контрнаступальні дії, — боєприпасів вистачає лише для захисту.

Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, але при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.

Україні для повного захисту потрібно 25 систем Patriot по 6—8 батарей в кожній.

До 1 червня росія планує мобілізувати 300 тисяч військових.

Україна має підготувати значний особовий склад і мати резерв серед військових для того, щоб зривати контрнаступ ворога.

Нині Харків не захищений від повітряних атак, але він захищений оборонними рубежами:

«Харків сьогодні захищено. Не з точки зору неба. Що стосується наших оборонних рубежів, то Харків сьогодні не перебуває в небезпеці».

Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для майбутнього захисту від можливого наступу росіян. На деяких напрямках виконано 92—98% робіт.

«Те, що ми будуємо рубежі, не секрет. Це повинні знати й росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. Тут є військо. Є і «зуби дракона», і протитанкові рови — і секретів немає. Завдяки сучасній техніці в них і так все це є, але тим не менш приховувати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір», — наголосив Володимир Зеленський.

Оновлено. У цьому пункті ми написали, що Україна цього року отримає 10% від обіцяних партнерами винищувачів F-16. Утім в ширшому контексті президент говорив, що Україна отримає 10% від того обсягу, який необхідний.

У цьому пункті ми написали, що Україна цього року отримає 10% від обіцяних партнерами винищувачів F-16. Утім в ширшому контексті президент говорив, що Україна отримає 10% від того обсягу, який необхідний. Найближчими днями Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру.

«Ми розраховуємо мати 80—100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни», — зазначив президент.