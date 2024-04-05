Подвійна ракетна атака. У Запоріжжі кількість загиблих зросла до чотирьох

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю зросла до чотирьох. Ще понад 20 людей поранені.
Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Росіяни двічі атакували місто з інтервалом у 40 хвилин — ракети прилетіли в одне й те ж місце. Через повторну атаку поранень зазнали люди, які прийшли на допомогу після першого удару. Серед поранених — журналісти «1+1» та Укрінформу.
В Укрінформі уточнили, що постраждала власна кореспондентка агентства Ольга Звонарьова, вона зараз перебуває в операційній з пораненням ноги.
Служба новин ТСН телеканалу «1+1» підтвердила, що поранення в Запоріжжі внаслідок удару рф дістала журналістка Кіра Овес.
- Окупанти регулярно атакують Запоріжжя ракетами й безпілотниками. 22 березня росіяни завдали по місту найбільш масованого удару — за кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. Тоді ракети вдарили і по Дніпровській ГЕС. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, а ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень. Загалом у Запоріжжі 22 березня загинули троє й поранені 29 людей.