Росія обстріляла Запоріжжя і Харків — є загиблі та постраждалі

Росіяни вдень 5 квітня кілька разів обстріляли Запоріжжя — в місті пролунала низка вибухів. За попередніми даними, постраждали шестеро людей, а двоє загинули.

«9-річний хлопчик та його 36-річна мама, юнаки 20 та 22 років — у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка і 51-річний чоловік — у важкому стані. Усі в лікарні», — уточнив голова ОВА Іван Федоров.

Секретар міськради Анатолій Куртєв пише, що пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток і торговий заклад.

Окупанти продовжують обстрілювати Харків балістикою і керованими авіаційними бомбами.