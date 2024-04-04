Суддю Олексія Тандира залишили в СІЗО ще на два місяці

Святошинський райсуд Києва на засіданні 4 квітня продовжив Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 червня 2024 року. Його обвинувачують у пʼяній смертельній ДТП.
Про це із судової зали повідомила кореспондентка «Суспільного».
Адвокати також звернулися до суду з клопотанням випустити їхнього підзахисного з-під варти. Аргументували це тим, що Тандир хоче мобілізуватися до війська.
«Тандир Олексій Віталійович є офіцером запасу. Суспільний інтерес був закріплений тим, що Тандир мав би замінити того хлопця і захищати. Тандира було визначено обмежено придатним у мирний час і придатним у воєнним», — сказав адвокат Тандира Олег Юрченко на засіданні суду.
Своє бажання воювати Олексій Тандир висловив ще три місяці тому — у грудні 2023 року.
- 26 травня 2023 року голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Його справу слухають у Святошинському суді Києва. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.
- Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.
- 15 грудня «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця.
- 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що на його банківському рахунку. В арешті квартири і паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.