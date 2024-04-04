США виступають проти членства Палестини в ООН, але підтримують створення незалежної держави

У США заявили, що підтримують створення незалежної палестинської держави, втім це питання повинні вирішувати шляхом прямих переговорів, а не членства в ООН.
Про це речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу.
«Хоча ми і підтримуємо створення незалежної палестинської держави, але створювати палестинську державу з гарантіями безпеки для Ізраїлю треба шляхом прямих переговорів між сторонами — чого ми зараз і намагаємося досягти — а не в ООН», — каже Міллер.
За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен останніми місяцями брав активну участь у дипломатичних переговорах щодо створення гарантій безпеки для Ізраїлю в рамках заснування палестинської держави.
У вівторок палестинська влада попросила повторно розглянути заявку від 2011 року на вступ до ООН. Цей запит має схвалити Рада Безпеки ООН із 15 членів.
На запитання, чи скористається США своїм право вето в Радбезі ООН, аби заблокувати вступ Палестини, Міллер однозначної відповіді не дав.
«Я не збираюся спекулювати на тому, що може статися в подальшому», — сказав він.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці. У лютому Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишалися в полоні ХАМАС.
- Палестина просить про повторний розгляд членства ООН саме тепер, оскільки вже майже пів року минуло з моменту ескалації конфлікту, а Ізраїль посилює свою присутність на окупованому Західному березі річки Йордан.
- 25 березня Рада Безпеки ООН вперше проголосувала за резолюцію про негайне припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі та звільнення всіх заручників.