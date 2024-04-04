Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 670 військових. Яка ситуація за напрямками

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 3 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

На Купʼянському напрямку Сили оборони відбили одну атаку російських військ біля Андріївки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські оборонці відбили 5 атак противника в районі Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку російські війська намагались покращити тактичне положення — українці відбили 14 атак біля Білогорівки Луганської області, Спірного, Андріївки, південно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак біля Бердичів, Уманського, Яснобродівки, Первомайського та Невельського Донецької області. Там ворог намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки й Урожайного. Поблизу Водяного російські війська за підтримки авіації 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Херсонському напрямку росіяни 7 разів атакували українські позиції, намагаючись вибити підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (3 квітня) окупанти втратили орієнтовно 670 військових (вбиті та поранені), 9 танків, 18 бронемашин, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 21 безпілотник, 48 одиниць автотехніки і 7 одиниць спецтехніки. Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ