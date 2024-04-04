Росіяни атакували Харків. Четверо людей загинули, серед них троє — рятувальники

У ніч проти 4 квітня російські війська кілька разів атакували Харків безпілотниками. Загинули чотири людини, серед них троє — рятувальники, які приїхали на місце, щоб ліквідувати наслідки попередньої атаки. Ще 12 людей поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти завдали повторного удару, коли працівники ДСНС приїхали на місце події. Серед постраждалих — медсестра Обласного центру екстреної медичної допомоги, яка у складі бригади приїхала на виклик та зазнала травм від повторного удару.

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У місті пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.