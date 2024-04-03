Президент Єгипту склав присягу на третій термін

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі 2 квітня склав присягу на третій шестирічний термін після того, як переміг на виборах у грудні, де у нього не було серйозних суперників.

Про це повідомило видання Politico.

На грудневих виборах Ас-Сісі отримав 89,6% голосів, явка становила 66,8% з понад 67 мільйонів зареєстрованих виборців.

Уперше Ас-Сісі став президентом у середині 2014 року, а потім його переобрали у 2018-му. Через рік конституційні поправки, прийняті на загальному референдумі, додали два роки до другого терміну Ас-Сісі й дозволили йому балотуватися на третій, шестирічний термін.

Як зазначає Politico, його перемога на цих останніх виборах була очікуваною. Його опонентами були маловідомі політичні фігури, яких рідко можна було побачити під час виборчої кампанії.