Міноборони рф заявило про 16 тисяч охочих піти на війну після теракту в Crocus City Hall. Основний мотив — помста Україні

Міноборони рф оголосило, що в Москві та інших містах нібито «значно зросла кількість охочих вступити на військову службу за контрактом». І навело дані, що за останні десять днів контракти для участі у війні проти України уклали майже 16 тисяч росіян.

Ще в російському Міноборони заявили, ніби щодня до пунктів відбору на контракт приходять 1 700 людей для вступу на військову службу.

Таке зростання числа охочих там пояснюють мотивацією помститися українцям за теракт ісламістів у ТРЦ Crocus City Hall, який відбувся 22 березня в Підмосковʼї.

В останній день березня Financial Times випустила матеріал із соцопитуванням серед росіян, яке показує, що більшість із них вважають Київ причетним до теракту в ТРЦ Crocus City Hall. Попри те, що бойовики «Ісламської держави» взяли на себе відповідальність за цей злочин, росіяни схильні довіряти путінській пропаганді, яка говорить про «український слід» і вину «неонацистського київського режиму». Понад 75% респондентів вважають путіна найнадійнішим джерелом інформації про теракт.

Тому хоч пропаганда росії й офіційні особи рф не надали жодних доказів причетності України до теракту, більшість росіян продовжують вірити їм. Тобто пропаганда успішно навʼязала вигідну росіянам «правду», як свідчать опитування.