Нідерланди виділять €10 мільйонів для підтримки України в рослідуванні воєнних злочинів

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Бряунс Слот заявила, що Амстердам надасть Україні €10 мільйонів для розслідування злочинів, які скоїли російські війська за час вторгнення.

Про це з конференції «Відновлення справедливості для України» повідомляє кореспондентка «Бабеля».

Офіс генпрокурора перед цим заявляв, що Україна потребує допомоги для розслідування злочинів. Ідеться про консультації, розширене використання технологій штучного інтелекту і допомогу у створенні єдиного реєстру жертв війни й людей, які постраждали від міжнародних злочинів.

На конференції політичну декларацію підписали44 країни — вони засудили російську агресію і закликали до розслідування всіх злочинів, які росіяни скоїли в Україні.