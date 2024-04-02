Генпрокурор оголосив, якої підтримки потребує Україна для розслідування російських воєнних злочинів

Офіс Генпрокурора потребує допомоги для розслідування злочинів, скоєних росіянами в умовах війни. Ідеться про надання консультацій, навчання та іншу підтримку.

Про це на конференції «Віднолення справедливості для України» заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Ми зацікавлені в розширенні використання технологій штучного інтелекту, а також у доступі до сучасних інструментів для обробки даних, включно з розпізнаванням відео і голосу з автоматичною транскрипцією», — зазначив він.

Він також зазначив, що для захисту жертв Україна потребує підтримки та допомоги у створенні єдиного реєстру жертв війни й людей, які постраждали від міжнародних злочинів. «Ми вважаємо, що він може стати одним з основних верифікованих джерел для майбутніх репараційних вимог», — додав генпрокурор.

Україна також потребує допомоги в підвищенні знань і навичок прокурорів, а також обміну кращими практиками щодо дружніх до дітей та чутливих підходів.

За словами Костіна, наразі Генеральна прокуратура розробляє стратегічний план протидії незаконному позбавленню волі цивільних осіб і потребує допомоги у вигляді спеціальних консультацій та підтримки.

Він також зазначив, що окрему увагу Офіс генпрокурора приділяє питанню цивільних заручників, яких росія тримає в таємних тюрмах. Тому допомога потрібна у відстеженні та ідентифікації місць свавільного позбавлення волі на окупованих територіях та в росії за допомогою OSIN та інших засобів. Це потрібно для розшуку людей, які пережили незаконне позбавлення волі, і створення реєстру жертв таких злочинів.

Іншим важливим пріоритетом для Офісу Костін назвав створення ефективного міжнародного механізму для повернення всіх примусово переміщених українських дітей та звільнення всіх незаконно утримуваних росією цивільних.

Говорячи про співпрацю з Міжнародним кримінальним судом, Костін зазначив, що Офіс готовий передати до МКС навіть ті справи, які Україна може розслідувати самостійно. «Якщо ми розуміємо, що це буде в інтересах жертв, потерпілих і міжнародного правосуддя», — зазначив він.