Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох нових енергоблоків Хмельницької АЕС

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків — третього і четвертого — Хмельницької атомної електростанції. Далі за нього мають проголосувати у Верховній Раді.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

У законопроєкті визначили місця розташування енергоблоків, кількість реакторів, їхні типи та загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування і будівництва.

На Хмельницькій АЕС розмістять реакторні установки типу ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор під тиском). Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск — на 15 415 млн кВт*год/рік,

Також у законопроєкті визначали розмір соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає на відповідній території. А ще закріпили законодавчу вимогу щодо можливості використання в роботі нових блоків ядерного палива — його виготовляють за американською технологією.

Будівництво енергоблоків профінансує «Енергоатом» із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.