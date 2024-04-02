Дональд Трамп вніс $175 мільйонів застави у справі про цивільне шахрайство

Американський політик Дональд Трамп вніс заставу в розмірі $175 мільйонів у справі про цивільне шахрайство, щоб влада штату Нью-Йорк не конфіскувала його активи до оскарження вироку.

Про це пише The Washington Post.

Після судового розгляду наприкінці минулого року суддя Верховного суду Нью-Йорку Артур Енгорон у лютому 2024 році визнав Трампа, організацію Трампа, його дорослих синів і двох колишніх керівників відповідальними за використання незаконної тактики для обману ділових партнерів, щоб завищити перед ними прибутки компанії.

Генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс (демократ) звинуватила Трампа в тому, що він завищив свій статок у фінансових звітах банкам на $3,6 мільярда. Експрезидент вважає це звинувачення політично упередженим.

Адвокати Трампа наполягали, що для нього було «неможливо» внести апеляційну заставу в розмірі $464 мільйони, попри звернення до більш ніж 30 гарантійних компаній. Захист просив дозволити Дональду Трампу внести заставу в обсязі $100 мільйонів, поки він подає апеляцію на рішення суду.

Апеляційний суд Нью-Йорку 25 березня дав Трампу відстрочку на десять днів для внесення застави і зменшив її з $464 мільйонів до $175 мільйонів. Внесення застави означає, що Трамп і його сини поки що можуть вести бізнес у Нью-Йорку та отримувати кредити від фінансових установ Нью-Йорку.

Якщо Дональд Трамп не виграє апеляцію, то все одно буде винен понад $450 мільйонів за рішенням суду після того, як Летиція Джеймс виграла проти нього справу про шахрайство. Відсотки на штраф нараховуватимуться щодня, приблизно по $100 тисяч на день, допоки не завершиться апеляція.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.