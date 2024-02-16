Суд зобовʼязав Трампа сплатити понад $350 мільйонів штрафу в справі про шахрайство

Суд у Нью-Йорку зобовʼязав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $350 мільйонів штрафу. Це справа про шахрайство — суд постановив, що Трамп завищував власний капітал, щоб обдурити кредиторів. Ще Трамп не може обіймати посади офіцера чи директора жодної нью-йоркської компанії протягом трьох років.

Про це пише Reuters.

Генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс подала до суду на Трампа ще в 2022 році. Суд постановив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization і він сам значно завищили вартість власних статків, щоб отримати більш вигідні банківські кредити. Очікується, що Трамп подасть апеляцію.

У справі фігурують діти Трампа: Дональд Трамп — молодший і Ерік. Вони повинні виплатити понад $4 мільйони, а колишній фінансовий директор Аллен Вайсселберг — мільйон доларів.

Трамп заперечує свою провину і називає справу «політичною вендетою». Його фінансовий стан може сильно постраждати після рішення суду, адже він ще має сплатити $83 мільйони компенсації журналістці Джин Керролл за сексуальне насильство та наклеп.