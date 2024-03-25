Суд Нью-Йорку зменшив заставу для Трампа у справі про цивільне шахрайство майже у три рази

Апеляційний суд Нью-Йорку надав Дональну Трампу відстрочку на десять днів для внесення застави у справі про цивільне шахрайство. До того ж заставу скоротили з $464 мільйонів до $175 мільйонів.

Про це пише CNBC.

Постанову суду винесли в той день, коли генеральному прокурору Нью-Йорку Летіції Джеймс дозволили розпочати арешт нерухомості та банківських рахунків Дональда Трампа, щоб отримати з цього гроші на заставу, бо експрезидент не міг отримати апеляційну заставу.

Однак тепер прокурор не може це зробити через рішення колегії з пʼяти суддів апеляційної палати Верховного суду Манхеттена.

Дональд Трамп заявив, що «внесе або заставу, або еквівалентні цінні папери, або готівку» на нову суму, встановлену апеляційним судом, — $175 мільйонів.

Адвокати Трампа заявили, що для нього було «неможливо» отримати апеляційну заставу в розмірі $464 мільйони, попри звернення до більш ніж 30 гарантійних компаній. Захист просив дозволити Трампу внести заставу в обсязі $100 мільйонів, поки він подає апеляцію на рішення суду.

До того ж рішення апеляційного суду Нью-Йорку означає, що Трамп і його сини поки що можуть вести бізнес у Нью-Йорку та отримувати кредити від фінансових установ Нью-Йорку.

Раніше суд вимагав, щоб Трамп вніс всю суму застави до 25 березня, щоб уникнути конфіскації активів своєї компанії Trump Organization.

Що передувало

Трамп просить апеляційний суд штату середнього рівня скасувати рішення судді Артура Енгорона від 16 лютого у цивільному позові про шахрайство. Штраф становив $354,9 мільйона, а решта — відсотки. Ще Трамп отримав обмеження на ведення бізнесу в штаті Нью-Йорк.

Генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс (демократ) звинуватила Трампа в тому, що він завищив свій статок у фінансових звітах банкам на $3,6 мільярда. Експрезидент вважає це звинувачення політично упередженим.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.